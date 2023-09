Une conseillère LB-DéFI quitte à son tour la majorité qui n'existe plus sur le papier

L'information a été confirmée par le cabinet de la bourgmestre Cécile Jodogne, mettant ce départ sur le compte d'un refus d'accès à un poste d'échevine.

La majorité emmenée par Cécile Jodogne n'existe plus, car même en tenant compte de Michel De Herde, actuellement inculpé et suspendu par DéFI, et qui n'assiste plus aux séances, elle n'est plus représentée que par 23 sièges sur 47.

Selon Georges Verzin, la commune se trouvera donc de facto en situation de gestion des affaires courantes à laquelle ni lui ni sa co-listière ne feront obstacle, en veillant à assurer le quorum dans ce contexte au profit de la population.

"Tout comme Emel Köse et Yusuf Yildiz en début de législature, Emel Dogancan a décidé de quitter la Liste du Bourgmestre, suite au refus de lui accorder un mandat d'échevine en plus de son mandat de conseillère communale", a indiqué le cabinet de la bourgmestre, dans un communiqué.

Selon celui-ci, le départ annoncé de l'échevine de Fierlant, prévu pour début janvier, va nécessiter son remplacement en tant qu'échevine du Commerce.

"Emel Dogancan s'est montrée intéressée par ce poste, alors même qu'elle a brillé par ses absences répétées au Conseil, dès le début de la législature. Lorraine de Fierlant étant élue sous la bannière des Libéraux schaerbeekois au sein de la Liste du Bourgmestre, il est logique que ce soit un élu Libéral schaerbeekois qui reprenne le mandat d'échevin, ce qui a été signifié à Madame Dogancan"", a ajouté le cabinet de la bourgmestre.