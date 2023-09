Asile et Migration - Près de 12.000 enfants ont traversé la Méditerranée centrale entre janvier et mi-septembre

Les enfants sont confrontés à de nombreux dangers lors de cette traversée, aggravés par l'absence de capacités de recherche et de sauvetage coordonnées et adéquates à l'échelle régionale et de coopération en mer au moment du débarquement, selon l'Unicef. Entre juin et août 2023, au moins 990 personnes, dont des enfants, sont mortes ou ont disparu alors qu'elles tentaient de traverser la Méditerranée centrale, soit trois fois plus qu'au cours de la même période l'été dernier, où au moins 334 personnes avaient perdu la vie, d'après les données recueillies par l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), rapportés par l'Unicef.

Par ailleurs, au long du voyage, les mineurs non accompagnés sont exposés à des risques d'exploitation et d'abus, notamment les filles et enfants d'Afrique subsaharienne. Une fois arrivés en Italie, les enfants sont d'abord détenus dans des centres communément appelés "hotspots" avant d'être transférés dans des structures d'accueil, souvent closes et limitant leurs possibilités de déplacement. Actuellement, 21.700 enfants se trouvent dans des centres en Italie, contre 17.700 il y a un an, précise l'Unicef, rapportant les chiffres du ministère du Travail et des Affaires sociales italien.

"Le bilan tragique des enfants morts en quête d'asile et de sécurité en Europe est le résultat de choix politiques et d'un système migratoire défaillant", déplore Regina De Dominicis, coordinatrice spéciale pour la réponse aux réfugiés et aux migrants en Europe, citée dans le communiqué de l'Unicef.