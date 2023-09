Challenger Pro League - Le Patro Eisden inflige une cinquième défaite au Standard et se hisse en 2e position

A Visé, le Standard a directement alerté Jordi Belin, qui a dû sortir un coup de tête de Lucas Noubi sur un coup franc de Noah Dodeigne (3e). De l'autre côté, Tom Poitoux a eu la main ferme sur une reprise de Stef Peeters (8e). Après cette entrée en matière pétillante, le rythme a baissé et la rencontre ne s'est jamais emballée.

A la reprise, la défense du Standard a eu un coup de chaleur quand Leslie Bamona a été lancé en profondeur et que Poitoux est sorti de son rectangle pour le contrer mais l'attaquant du Patro n'a pas pu contrôler le ballon et Dodeigne a dégagé son camp (48e). Le gardien du Standard a manqué deux dégagements dont Elisha Sam n'a pas profité (71e, 72e). Les Limbourgeois étaient mieux en phase et sur un coup franc de Peeters, Wouter Corstjens a surgi au second poteau pour inscrire son deuxième but de la saison (84e, 0-1). Ce but du capitaine limbourgeois signifiait une cinquième défaite pour des Rouches peu présents offensivement.

Samedi, à 16h00, le Beerschot recevra Ostende alors que deux rencontres sont programmées à 20h00 RSCA Futures-Lierse et Francs Borains-Seraing.

Les leaders entreront en scène dimanche: à 13h30, Waregem (13 points, 3e) accueillera le Club NXT et à 16h00, Lommel (15 points) tentera de conserver sa première place en déplacement au FC Liège. A 19h15, Dender-Jong Genk clôturera la journée.