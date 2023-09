Conflit au Soudan - Le choléra fait irruption au Soudan où les combats font rage

Quatre individus sont contaminés par le choléra de manière certaine alors que 264 autres le sont potentiellement. L'OMS cherche à savoir si l'infection a aussi atteint la capitale, Khartoum, et le sud du pays. De plus en plus de cas de diarrhée aigüe y sont recensés. Or, il s'agit d'un des symptômes majeurs de la maladie.

L'OMS a fourni à six des États qui composent le pays des antibiotiques et ressources d'hydratation. Par ailleurs, l'organisation onusienne soutient le ministère de la Santé publique dans ses démarches préventives. Par exemple, elle met à disposition des toilettes propres et de l'eau potable. Elle envoie également davantage d'équipes dans les régions touchées.

"Une épidémie de choléra peut avoir un impact terrible sur un système de santé qui est déjà sous tension", souligne la doctoresse Nima Abid qui représente l'institution au Soudan. À cause du conflit déclenché en avril, le Soudan fait face à plusieurs problèmes sanitaires aggravés par les fortes pluies et les inondations de cet été. Environ 70% des hôpitaux situés dans les zones de combat sont, en ce moment, hors d'usage.

Le choléra se propage au niveau mondial. L'année dernière, les gouvernements ont notifié à l'OMS 470.000 contaminations, soit le double de l'année dernière. Néanmoins, toutes les infections ne seraient pas rapportées.