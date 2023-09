Eswatini: la dernière monarchie absolue d'Afrique choisit ses députés

Dans ce pays enclavé anciennement appelé Swaziland, coincé entre l'Afrique du Sud et le Mozambique, le roi Mswati III, 55 ans et au pouvoir depuis 1986, nomme le Premier ministre, le cabinet, les juges et les actes du Parlement, assemblée au rôle essentiellement consultatif, n'ont force de loi qu'adoubés de son blanc-seing.