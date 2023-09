Euro de gravel - La championne du monde Pauline Ferrand-Prévot déclare forfait à cause du Covid-19

Depuis son retour de maladie à la compétition en mountainbike, où elle est également championne du monde, à l'occasion de la manche de Coupe du monde des Gets, "rien ne va dans le bon sens", a écrit 'PFP' sur Instagram. "La semaine dernière durant le Test Event (des JO de Paris, ndlr), j'ai recommencé à me sentir fatiguée et sans énergie. Il y a deux jours, j'ai commencé à me sentir malade, et maintenant il semble que le Covid m'ait encore frappée. Le plan était de courir ce week-end l'Euro de gravel, mais cela n'aura pas lieu."

Samedi 7 octobre, moins d'une semaine après les championnats d'Europe, les championnats du monde de gravel auront lieu en Vénétie, en Italie. Ferrand-Prévot en avait remporté la première édition, l'année dernière, au même endroit. Elle n'a pas encore annoncé si elle envisageait de défendre sa couronne.

L'été dernier, la Française a remporté en Écosse son 5e titre mondial en mountainbike cross-country chez les élites. Elle a également remporté des titres mondiaux dans toutes les autres épreuves de la discipline tout-terrain (marathon, relais mixte et shorttrack), ainsi que sur la route.