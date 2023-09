Euro juniors de natation en eau libre - Camille Henveaux 10e chez les 16-17 ans

Henveaux a nagé les 7,5 km en 1h34:07.2, arrivant 2 minutes et 32 secondes après la gagnante, la Hongroise Glenda Abonyi-Toth (1h31:35.2). L'Espagnole Clara Martinez de Salinas Pena a pris la deuxième place à 14.6 devant l'Allemande Hannah Gatjen, troisième à 38 secondes.

L'autre Belge au départ, Sioban Decraene (1h36:14.6), a fini 20e, sur 30 engagées, à 4:39.4.

Dans la course masculine, Maxime Courtois a terminé 21e (sur 41) en 1h28:36.5, à 3:51 du vainqueur, le Polonais Bartosz Kapala (1h24:45.5). Ce dernier s'est imposé avec une courte avance, respectivement 4.3 et 4.4, sur le Polonais Hunor Kovacs-Seres et l'Allemand Arne Schubert.

Chez les 14-15 ans, sur une distance de 5 km, Maxime Van Heirweghe a terminé 16e (sur 28) de la course masculine en 59:44.1 et Gautier Sobrie 18e en 59:47.8. Le Hongrois Mate Karpati a été titré en 57:28.8. Il a devancé de 27.9 l'Italien Michele Pezzoli et de 28.8 l'Allemand Leo Leverkus.

Chez les filles, Marine Pugenger s'est classée 28e et dernière en 1h09:38.4. La Britannique Amelie Blocksidge a dominé la course en 1h00:20.0. Elle a relégué la deuxième, la Hongroise Napsugar Nagy, à 1:16.1. L'Espagnole Alba Rubio Villoria a complété le podium à 1:32.1.