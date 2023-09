Le taux d'inflation de la zone euro en baisse à 4,3%

Selon l'estimation rapide, l'alimentation, l'alcool et le tabac devraient connaître le taux annuel le plus élevé en septembre (8,8% contre 9,7% en août), suivis des services (4,7% contre 5,5%), des biens industriels hors énergie (4,2% contre 4,7%) et de l'énergie (4,7% contre -3,3% en août).