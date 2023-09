Les services publics luxembourgeois mieux outillés en matière de cybersécurité

Pour le mettre en place, Idelux Projets Publics a signé un accord-cadre d'une durée de quatre ans avec les entreprises belges RHEA Group et EASI Network. Ensemble, celles-ci vont proposer des audits de sécurité, des scans de vulnérabilité, des tests d'intrusion et des services continus de détection et de réponses aux cyberattaques.

"Les services publics sont les organismes les plus menacés par les cyberattaques: ils gèrent des données personnelles et de santé, celles qui se vendent le mieux sur le 'darkweb'", a souligné avant le lancement du séminaire Axel Legay, professeur en cybersécurité à l'UCLouvain. "Ils font ce qu'ils peuvent avec leurs moyens, mais il reste beaucoup à faire, notamment dans les zones rurales. L'appel d'offre lancé par Idelux va permettre à des petites communes de bénéficier d'une réponse bien meilleure que certaines grandes communes avec plus de moyens", a-t-il félicité.

"L'offre de services disponibles via la centrale d'achat permet de mobiliser l'expertise transversale d'un seul interlocuteur pour l'ensemble des projets de cybersécurité et de mettre à disposition des services et solutions à la carte", a également vanté Benoît Muller, chef de projets Idelux Projets publics.