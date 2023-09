Météo - Des éclaircies entre les nuages pour accompagner le week-end

Vendredi après-midi, alors que de faibles pluies progresseront de l'intérieur du pays vers l'Ardenne, un temps sec avec des éclaircies arrivera depuis le littoral. Les maxima seront compris entre 18 et 22°C. Le vent modéré virera du sud-ouest au secteur ouest à nord-ouest.

Quelques précipitations s'évacueront vers l'Allemagne et le Luxembourg en soirée, avant le retour d'un sec sur l'ensemble du pays, avec de belles éclaircies en prime. Cette nuit, des voiles d'altitude dériveront depuis l'ouest et des nuages bas, de la brume et du brouillard se formeront surtout au sud du sillon Sambre et Meuse, mais aussi plus localement ailleurs dans le pays. Les minima varieront de localement 5°C en Hautes-Fagnes à 11 ou 12°C dans certaines grandes villes. Le vent reviendra au secteur sud-ouest et faiblira.

Samedi, après la dissipation de la grisaille matinale, le soleil retrouvera sa place dans le ciel autour de quelques cumulus et voiles d'altitude, avec des maxima entre 15°C sur les hauteurs de l'Ardenne et 20°C en plaine. Le ciel se dégagera en soirée avec des minima qui s'échelonneront de 6 à 13°C.

Dimanche, le soleil sera plus présent encore avec un mercure grimpant à 19°C en haute Ardenne et 23°C en plaine.

La semaine prochaine débutera sous le soleil, mais des voiles d'altitude se feront de plus en plus nombreux au fil de la journée, avec une possible perturbation sur l'ouest, lundi en fin de journée. Les températures atteindront 22°C en Ardenne et 24 voire localement 25°C en plaine.