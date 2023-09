Perquisition en France dans le secteur des cartes graphiques

"A ce stade, cette intervention ne préjuge bien évidemment pas de la culpabilité de l'entreprise concernée par les pratiques présumées, que seule une instruction au fond permettra le cas échéant d'établir", souligne mercredi l'autorité française dans son communiqué.

Cette opération "de visite et de saisie inopinée" a eu lieu mardi et a visé, selon le magazine français Challenges, le géant américain des cartes graphiques Nvidia, installé à l'ouest de Paris et près de Nice.

Interrogé jeudi par l'AFP, Nvidia a refusé de commenter.

Le géant américain est d'abord connu pour ses processeurs graphiques (les GPU), qui permettent de jouer à des jeux vidéo en haute résolution ou de faire des visioconférences. Face à la montée en puissance de l'intelligence artificielle (IA) générative, illustrée notamment par le succès de ChatGPT, les besoins pour ces composants de pointe ont explosé.

La production de l'écrasante majorité des semi-conducteurs utilisés pour l'entraînement de modèles d'IA dans le monde dépend de deux entreprises, Nvidia pour la conception, et le Taïwanais TSMC pour la fabrication.

La perquisition a été effectuée "après autorisation d'un juge des libertés et de la détention", souligne l'antitrust français, qui avait averti fin juin des risques de pratiques anticoncurrentielles dans le secteur du cloud (hébergement de données accessibles à distance), à l'heure du développement à grande vitesse de l'intelligence artificielle.

Au deuxième trimestre, les ventes de Nvidia aux entreprises du cloud ont dépassé les 10 milliards de dollars (+ 171% sur un an), selon les résultats publiés fin août.