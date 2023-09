TC Liège - Deux peines requises contre un homme suspecté de viols d'adolescentes

Le prévenu était déjà en état de récidive légale pour ce genre de faits. Selon l'enquête, il avait rencontré une des deux jeunes filles sur Facebook et l'avait invitée avec son amie chez lui le 14 avril 2018. Le prévenu et ses invitées écoutaient de la musique et riaient ensemble. Il a ensuite commis les atteintes à l'intégrité sexuelle sur les deux jeunes filles et le viol de l'une d'entre elle.