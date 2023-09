Une fresque et une allée en hommage à Chantal Akerman inaugurées à Bruxelles

Jeanne Dielman, interprétée par l'actrice Delphine Seyrig, est illustrée assise à table dans sa cuisine, en train de manger une tartine. Cette image est directement tirée du film, considéré comme le plus important de la filmographie de la cinéaste et élu meilleur film de tous les temps en décembre 2022 par l'institut britannique du cinéma Sight And Sound. La fresque figure désormais sur la façade d'une maison située à l'angle du quai aux barques et de la rue Saint-André.