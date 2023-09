Violences sexuelles au sein de l'Eglise - Le réexamen du soutien à l'Église est "négociable", selon l'évêque d'Anvers Johan Bonny

Pour l'évêque, il est logique que l'Église soit soutenue. "Nous nous en tenons à la constitution à cet égard", a-t-il expliqué. "Dans notre pays, les religions et les philosophies telles que la laïcité sont soutenues. Elles maintiennent les communautés et les familles unies et fournissent également une résistance intérieure ainsi que certaines valeurs."

Les détails concrets restent toutefois négociables, avance Johan Bonny. "La manière dont les gouvernements distribuent ce soutien de manière transparente est une autre question", explique-t-il. "C'est négociable, mais cela doit concerner toutes les religions et les philosophies, d'une manière juste, équitable et transparente. D'ailleurs, nous avons toujours eu de bons contacts avec les autres religions et la laïcité à cet égard".