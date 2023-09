Challenger Pro League - Le Beerschot et Ostende se quittent dos à dos

Les Côtiers entamaient plutôt bien leur rencontre et avaient la possibilité d'ouvrir le score après seulement vingt minutes de jeu mais D'Haese manquait son penalty (23e). Quelques minutes plus tard, ce dernier s'est rattrapé en délivrant la passe décisive sur le but de Berte (0-1, 27e).

En deuxième mi-temps, Ostende jouait de malchance et voyait l'égalisation tomber sur un autobut de Medley (1-1, 61e). Le score n'évoluait plus pour le reste de la rencontre, laissant les deux équipes sur leur faim.