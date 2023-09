Climat - Des milliers de personnes à Berne pour le climat

Les manifestants réclament la protection immédiate du climat et plus de justice climatique. Les plus grands responsables de la crise doivent assumer leurs responsabilités et la politique doit enfin mettre la protection du climat au premier plan, ont-ils exigé.

Avant la manifestation, l'Alliance climatique suisse avait annoncé attendre 20.000 participants pour le défilé à travers les rues de la capitale.

La manifestation nationale pour le climat a lieu 22 jours avant les prochaines élections fédérales. C'est la dernière date possible pour une grande manifestation sur la Place fédérale. En octobre, les autorités municipales n'autorisent plus la tenue de tels rassemblements, une pratique également suivie par le passé.