Coupe du monde de rugby - Les Fidji domptent la Géorgie 17 à 12, l'Australie au bord de l'élimination

Tombeurs des Australiens au match précédent (22-15), les Fidjiens pourront valider la troisième qualification de leur histoire pour les quarts de finale (après 1987 et 2007) face au Portugal lors de l'ultime journée, alors que l'Australie a besoin d'un miracle pour éviter la sortie.

Géant du rugby mondial, elle affronte en effet de surprenants Portugais dimanche (17h45) à Saint-Étienne. Mathématiquement, il reste une infime chance aux Wallabies, doubles champions du monde en 1991 et en 1999, d'accéder aux quarts de finale: il faudrait pour cela qu'ils obtiennent une victoire bonifiée face au Portugal et que, le 8 octobre, les Fidji perdent face Portugal sans point de bonus.

Dans ce cas de figure, les Australiens compteraient 11 points et passeraient une longueur devant les Fidjiens.

Dans le groupe D, les Pumas argentins ont nettement battu, avec le bonus offensif, leur voisin chilien 59-5 à Nantes samedi et s'offrent un passionnant Japon-Argentine le 8 octobre pour une place en quarts.

Argentins et Japonais, qui ont tous les deux neuf points au compteur, ont un parcours semblable: large défaite contre l'Angleterre, victoire difficile et sans bonus contre les Samoa et facile succès avec bonus contre le Chili.

Les deux équipes s'expliqueront au stade de la Beaujoire dans un duel qui s'annonce plus serré que prévu alors que les Argentins avaient les faveurs des pronostics en début de compétition. Le vainqueur pourrait affronter le pays de Galles en quarts.