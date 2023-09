Grève des acteurs d'Hollywood: leur fédération internationale solidaire

Si les scénaristes de la Writers Guild of America (WGA) sont parvenus dimanche à un accord avec les studios pour mettre un terme à leur mouvement, la grève des acteurs contre les géants que sont les grands studios hollywoodiens et les plates-formes de streaming a bouclé son 78ème jour.

"Cette déclaration de solidarité internationale doit rendre bien plus difficile pour les compagnies visées de contourner la grève en essayant d'engager des talents hors de leur juridiction", annonce la Fédération internationale (FIA) dans un communiqué publié vendredi soir.

"La FIA présente la résolution alors que SAG-AFTRA (le syndicat américain qui réunit acteurs de cinéma, de télévision et de radio) poursuit sa lutte pour protéger les artistes interprètes ou exécutants et assurer la viabilité d'une carrière durable. Cette résolution démontre la puissante unité des 90 organisations membres de la FIA dans le monde entier et promet une solidarité inébranlable avec SAG-AFTRA", insiste-t-elle.

Pour le directeur exécutif du SAG-AFTRA, Duncan Crabtree-Ireland, cité dans le communiqué, "la déclaration envoie un message clair aux studios et aux plateformes de streaming : les artistes du monde entier sont unis par des demandes d'équité, de justice et de respect de SAG-AFTRA. Les acteurs du monde entier résisteront aux utilisations abusives de l'intelligence artificielle et au manque de respect économique envers les artistes qui rendent leurs activités possibles".

Outre un accord sur l'IA, les représentants des acteurs réclament une augmentation plus importante des salaires et de recevoir un pourcentage réel des bénéfices lorsqu'une série cartonne, au lieu d'une simple prime.