Invasion de l'Ukraine - Les régions occupées ont soutenu sans réserve leur annexion à la Russie, assure Poutine

"Le peuple russe a soutenu sans réserve le choix des républiques populaires de Donetsk et de Lougansk, ainsi que des régions de Zaporijjia et de Kherson, de rejoindre la Russie, conscient qu'en agissant ainsi, il protège non seulement ses compatriotes dans les nouvelles régions, mais aussi toute la Russie", a déclaré le président russe, cité par l'agence de presse étatique Tass.

"Rien ni personne ne peut briser la volonté de millions de personnes (...) En défendant nos compatriotes, nous défendons la Russie elle-même", a encore ajouté le dirigeant dans cette vidéo de quelques minutes, diffusée peu après minuit samedi.

Moscou a revendiqué le 10 septembre dernier la victoire du parti de Vladimir Poutine aux élections dans les territoires annexés en Ukraine, avec plus de 70% des suffrages.

Un an auparavant, malgré de vives condamnations de l'Occident, la Russie avait annoncé l'annexion de quatre territoires ukrainiens qu'elle ne contrôle que partiellement - Zaporijjia, Kherson, Donetsk et Lougansk -, à l'issue de "référendums" non reconnus par la communauté internationale.

Les combats font toujours rage dans ces régions et l'armée ukrainienne a lancé une contre-offensive dans cette guerre d'invasion entamée par la Russie le 24 février 2022.