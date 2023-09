Jupiler Pro League - Le Standard signe sa deuxième victoire de la saison à OHL

Sur un corner tiré par Kawabe, Kanga offrait une première occasion au Standard mais sa tête passait à côté des cages louvanistes (20e). La première demi-heure de jeu était nettement dominée par les Rouches qui, malgré leurs efforts, n'arrivaient pas à trouver la faille dans la défense adverse.

Suite à une récupération en milieu de terrain, Alzate envoyait Kanga dans la profondeur d'une balle lobée. Après un contrôle parfait de l'extérieur du pied pour battre le gardien adverse, l'Ivoirien se chargeait de pousser le cuir dans le but vide pour ouvrir le score (44e, 0-1).

Après avoir repris du poil de la bête en début de seconde période, OHL se montrait plus incisif dans ses offensives et se voyait récompensé après une vingtaine de minutes. Servi par Thorsteinsson dans le rectangle, Mendyl envoyait le ballon dans le petit filet droit pour tromper Bodart et remettre les deux équipes à égalité (65e, 1-1).

A dix minutes du terme, Sowah libérait les Rouches en inscrivant le 1-2 (81e). Sur un ballon renvoyé dans l'axe par la défense adverse, le Ghanéen n'hésitait pas à tenter sa chance et envoyait une frappe enroulée à l'opposé de Prevot.