La société Karl Hugo investit 100.000 euros pour la mobilité douce de ses travailleurs

Cette infrastructure, d'une valeur de 100.000 euros, doit permettre de développer la mobilité douce. "Nous espérons doubler, voire tripler, le nombre de collaborateurs qui font le trajet domicile - travail à vélo", a indiqué le directeur technique de l'entreprise, Stephan Hugo.

"Notre zone de recrutement se situe dans un rayon de 30 km, une partie de nos collaborateurs se rend donc au travail à vélo", a pour sa part expliqué le directeur financier et des ressources humaines, Bernd Hugo.

Située à proximité immédiate de deux lignes du RAVeL, l'entreprise a voulu aller un pas plus loin et encourager son personnel à la durabilité et à la mobilité douce. "Utilisé comme moyen de locomotion, le vélo est un moyen facile et peu onéreux de pratiquer une activité physique régulière. De plus, se déplacer à vélo contribue au bien-être mental. Mais les enjeux sont aussi économiques, sociaux et environnementaux. Outre la diminution des coûts associés aux déplacements entre le domicile et l'entreprise, la mobilité douce entraîne une réduction des gaz à effet de serre", a détaillé l'entreprise.

Elle ajoute que l'infrastructure d'accueil mise à disposition de ses collaborateurs a été entièrement réalisée par des entreprises locales. L'espace vélos et la terrasse couverte s'intègrent non seulement dans l'architecture du bâtiment de production mais aussi dans son cadre naturel.

Bâti en ossature bois et en aluminium durable, l'espace vélos est équipé de bornes de recharge. Il est aussi pourvu d'un toit végétal dont l'arrosage automatique est assuré par l'eau de pluie récoltée dans une citerne de 5.000 litres.

Karl Hugo participe, pour la première fois, au défi mobilité des entreprises 2023 organisé par la Région wallonne et l'UWE.