Le pape crée 21 cardinaux appelés à peser sur l'élection de son successeur

Neuvième Consistoire ordinaire depuis l'élection du jésuite argentin en 2013, cette cérémonie solennelle débutera à 10H00 sur la place Saint-Pierre de Rome.

Comme de coutume, les nouveaux cardinaux s'agenouilleront devant le pape pour recevoir deux symboles de leur fonction: la barrette, une toque quadrangulaire pourpre, et un anneau cardinalice. Ils seront ensuite présentés au public lors des traditionnelles "visites de courtoisie" au Vatican.

Parmi les 21 prélats appelés à assister le pape dans le gouvernement de l'Eglise, 18 - ceux qui sont âgés de moins de 80 ans - participeront au conclave appelé à élire le prochain pape.

Sensible aux "périphéries" et aux communautés minoritaires, François cherche à promouvoir le clergé de pays en développement aux plus hauts rangs de l'Eglise, s'affranchissant de l'usage consistant à distinguer systématiquement certains archevêques titulaires de grands diocèses.

La liste des nouveaux cardinaux issus de 15 nationalités reflète ainsi des régions où l'Eglise est en expansion, comme l'Amérique latine (trois, dont deux Argentins) et l'Afrique, avec la promotion des archevêques de Juba (Soudan du Sud), du Cap (Afrique du Sud) et de Tabora (Tanzanie).

La nomination des cardinaux est scrutée par les observateurs, qui y voient une indication sur la possible ligne du futur chef spirituel de l'Eglise catholique et de ses 1,3 milliard de fidèles revendiqués.