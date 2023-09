Le Red Star Line Museum d'Anvers fête ses 10 ans en grande pompe

Le musée, installé dans les halls de départ historiques de la compagnie maritime Red Star Line le long du Rijnkaai sur l'Eilandje à Anvers, a vu défiler plus d'un million de visiteurs depuis son ouverture. Entre 1873 et 1934 près de deux millions de personnes ont quitté la Belgique depuis cet embarcadère à la recherche d'une vie meilleure en Amérique. Les visiteurs du musée peuvent découvrir les histoires de ces voyageurs, mais aussi des récits de migration contemporains.

"Le musée souhaite profiter de cet anniversaire pour remercier ses donateurs, ses visiteurs et ses nombreux partenaires. Au cours des dix dernières années, quelque six cents donateurs ont confié au musée des histoires de migration et les objets qui les accompagnent", a expliqué l'échevine anversoise de la culture, Nabilla Aid Daoud (N-VA).

La semaine dernière, une exposition photo gratuite intitulée "Schenkers" a déjà été inaugurée dans le Loods (ancien hangar à bagages reconverti en entrée) du musée. Le photographe Koen Broos y présente dix donateurs d'objets et d'histoires symbolisant les dix années d'existence du musée.

Durant tout le week-end le musée peut être visité gratuitement. Le programme comprend des promenades urbaines, des visites thématiques et des ateliers créatifs. Des food trucks seront également installés. Samedi soir se tiendra une soirée dansante sur la thématique des années folles. Un ticket est nécessaire pour y accéder.

Le programme complet du week-end peut être consulté sur redstarline.be/fr/10-year-red-star-line.