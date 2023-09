Les Belges à l'étranger - Barcelone bat le FC Séville et Dodi Lukebakio sur un auto-goal

Après 8 journées, le Barça est premier avec 20 points et le FC Séville occupe la 12e position (7 unités).

En France, Matz Sels et Strasbourg se sont inclinés 0-1 à domicile face à Lens. L'unique but a été marqué par Elye Wahi (16e). Après 7 matchs, les Alsaciens sont 6e (10 points) et les Nordistes 13e (7 points).

En Turquie, Samsnuspor et Landry Dimata ont été battus 1-2 par Gaziantep. Samsunspor est lanterne rouge avec 1 point sur 18.