Mondiaux de gymnastique artistique - La Belgique 11e après quatre des six subdivisions

Maxime Gentges, Luka van den Keybus, Noah Kuavita, Glen Cuyle et Nicola Cuyle ont obtenu, dans l'ordre, 42.865 points aux barres parallèles, 38.766 à la barre fixe, 41.332 au sol, 38.599 au cheval d'arçon, 41.232 aux anneaux et 42.300 au saut. Les Belges occupent la 11e place après le passage de seize nations. Le Japon est provisoirement en tête avec 258,228 points devant les Etats-Unis (254,628) et la Grande-Bretagne (254,193).

Huit pays doivent encore disputer leurs qualifications dimanche. La dernière subdivision débutera à 12h15. Ce n'est qu'à l'issue de celle-ci que l'on connaitra les huit équipes qualifiées pour la finale de mardi. Les finales individuelles se dérouleront plus tard dans la semaine.

La Belgique vise une qualification pour les Jeux Olympiques 2024. La Chine, le Japon et la Grande-Bretagne sont déjà qualifiées. Neuf tickets pour Paris sont en jeu lors de ces Mondiaux.

En individuel, la surprise est venue de la non-qualification pour le concours général du champion olympique et du champion du monde en titre, le Japonais Daiki Hashimoto, barré par deux de ses compatriotes qui ont fait mieux que lui en qualifications (seuls deux représentants d'un même pays sont autorisés en finale).

Luka Van den Keybus, premier Belge, occupait la 21e place en individuel pour le concours général avec 80,798 points. Les 24 premiers, avec un maximum de deux représentants par pays, se qualifient pour la finale.