MotoGP - Jorge Martin remporte le sprint au Japon et réduit l'écart sur Bagnaia au championnat

Parti de la pole position, l'Espagnol a dominé de bout en bout cette course de douze tours et termine devant le Sud-Africain BRad Binder (KTM) et le champion en titre italien Bagnaia.

L'Australien Jack Miller (KTM) et le Français Johann Zarco (Ducati-Pramac) complètent le Top 5.

Le Grand Prix du Japon constitue la 14e manche sur 20 du championnat.