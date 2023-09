Serie A - Le champion du monde Papu Gomez rejoint Monza

Gomez, 35 ans, était libre depuis la résiliation de son contrat avec le FC Séville, où il évoluait depuis deux ans et demi. L'Argentin devra pallier la longue absence de Gianluca Caprari, victime d'une blessure aux ligaments croisés du genou. Gomez retrouvera le championnat italien après une première expérience à Catane entre 2010 et 2013 et à l'Atalanta entre 2014 et janvier 2021. Il totalise 315 rencontres et 66 buts dans le championnat d'Italie. Le milieu offensif a joué aussi à l'Arsenal Sarandi et à San Lorenzo dans son pays ainsi qu'au Metalist en Ukraine.

Gomez compte 17 présences et 3 buts avec l'Argentine. Il a pris part au Mondial 2022 remporté par l'Albiceleste, disputant deux rencontres.

Monza pointe au 15e rang de la Serie A avec 6 points en 6 rencontres.