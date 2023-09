Tour d'Emilie - Cecile Uttrup Ludwig s'adjuge la course féminine après une offensive dans la montée finale

Cecile Uttrip Ludwig a remporté le Tour d'Émilie féminin (1.Pro), course cycliste disputée samedi sur 103,5 kilomètres entre Carpi et San Luca en Italie. La Suissesse de l'équipe FDJ-SUEZ a remporté la victoire en solitaire après une attaque tardive, devant sa coéquipière italienne Marta Cavalli et la Française Juliette Labous (dsm-firmenich).