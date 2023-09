Tour d'Emilie - Roglic ravi de s'imposer, quelques heures après avoir annoncé son départ de Jumbo-Visma

"C'est une belle victoire", a commenté Roglic auprès de l'organisateur après coup. "J'aime cette course et je la connais aussi assez bien. J'avais déjà gagné ici à deux reprises", en 2019 et en 2021. Lorsqu'il lui a été demandé qui le Slovène voulait remercier après son succès, celui-ci a salué sa famille, qui le "soutient toujours. Même s'ils ne sont pas là aujourd'hui, je sais qu'ils me soutiennent depuis la maison."

Primoz Roglic n'a pas fait référence à son équipe, alors qu'il avait confirmé avant le départ qu'il la quitterait à l'issue de la saison. Les rumeurs d'un départ circulaient depuis plusieurs jours, en même temps que celles autour de la fusion entre les équipes Jumbo-Visma et Soudal Quick-Step.

Avant de faire ses adieux à la formation néerlandaise, le vainqueur du Giro 2023 devrait encore courir à deux reprises en Italie, avec le rideau au Tour de Lombardie, le 7 octobre. En attendant, il a signé samedi sa 15e victoire de la saison, la première dans une course d'un jour, sur un sprint dominant. "Le final de cette course est très difficile. Dans les derniers hectomètres, j'ai tout donné et j'avais encore les jambes pour conclure." Primoz Roglic a conclu avec le sourire, se réjouissant de "recevoir à nouveau la mortadelle" remise au lauréat du Tour d'Émilie..