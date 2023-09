Tour d'Emilie - Une deuxième place "de bon augure" pour Tadej Pogacar avant le Tour de Lombardie

"Je m'améliore chaque année dans cette course", a-t-il confié après coup. "Je me rapproche un peu plus de la victoire, mais je ne parviens toujours pas à gagner. Je dois donc me contenter de la 2e place, comme l'année dernière. J'aurais aimé gagner, mais il y avait meilleur que moi. J'étais dans un bon jour, et nous avons réussi une bonne performance d'équipe", a analysé Pogacar.

Primoz Roglic était irrattrapable après son démarrage tout en puissance à 300 mètres de l'arrivée. "Il était clairement le meilleur aujourd'hui", a reconnu son dauphin. "J'ai pris une mauvaise décision d'attaquer aussi tôt (à plus d'un kilomètre de l'arrivée, ndlr). Je me suis donc retrouvé complètement à plat dans les derniers mètres."

"Mais je m'améliore progressivement dans ce Tour d'Émilie. La dernière fois, je suis arrivé 2e, mais je me suis cassé les dents sur Enric Mas, et je n'avais plus d'accélération dans les jambes sur la dernière montée. Il en était autrement aujourd'hui: les jambes étaient bonnes et c'est de bon augure pour les courses à venir." Tadej Pogacar devrait conclure sa saison avec les Tre Valli Varesine mardi, et le Tour de Lombardie, dont il est double vainqueur en titre, samedi prochain.