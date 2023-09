WRC - Rallye du Chili - Thierry Neuville 3e à mi-journée samedi, Ött Tänak reste en tête

L'Estonien Ött Tänak (Ford Puma) reste en tête du Rallye avec 47.8 secondes d'avance sur le Finlandais Teemu Suninen (Hyundai).

Neuville est à 1:03.0 et a dépassé Elfyn Evans (Toyota Yaris), perturbé par ses choix de pneus. Le Gallois est à 13.8 de Neuville et à 1:16.8 de Tänak. Le Finlandais Kalle Rovanperä (Toyota Yaris), à 1:44.7, complète le top 5 avant une deuxième boucle et les trois mêmes spéciales au programme samedi encore avec Chivilingo (27.19km), Rio Lia (21.09km), seule spéciale inchangée par rapport à 2019 lors de l'unique précédente édition du rallye chilien, et Maria de las Cruces (28.72km).

Thierry Neuville a crevé dans l'ES7, la première spéciale du jour, mais a trouvé son rythme ensuite pour finir avec le deuxième meilleur temps de l'ES 9 à Maria de las Cruces. "C'est la première bonne spéciale pour nous depuis le début du week-end. Il y a beaucoup de balayage et les pneus chauffent beaucoup, mais je pense qu'on a bien roulé. Sans la crevaison ce matin, on aurait fait une boucle parfaite", a commenté le pilote belge, 3e au classement mondial des pilotes derrière Elfyn Evans, sur les réseaux sociaux.

Grégoire Munster, avec Louis Louka (Ford Puma), est 7e au classement général pour son premier rallye en WRC. Le Belgo-Luxembourgeois est à 3:45.5.

Côté belge encore, Nicolas Gilsoul, co-équipier de Pierre-Louis Loubet (Ford Puma), a été contraint à l'abandon après une sortie de route dans la 3e spéciale vendredi. La voiture est partie en tonneaux et le duo n'est pas reparti samedi.