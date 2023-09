WTA Pékin - Yanina Wickmayer battue au dernier tour qualificatif

Yanina Wickmayer a été battue au deuxième et dernier tour des qualifications du tournoi de tennis WTA 1.000 de Pékin, épreuve sur surface dure dotée de 8.127.389 dollars, samedi, en Chine. Wickmayer, 78e joueuse mondiale et tête de série N.13 des qualifications, s'est inclinée 6-3, 7-5 face à l'Ukrainienne Kateryna Baindl (WTA 88) en 1 heure et 54 minutes.