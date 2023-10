Coup du monde de triathlon - Jolien Vermeylen et Claire Michel, 4e et 6e à Tanger, engrangent des points olympiques

Jolien Vermeylen et Claire Michel se sont respectivement classées 4e et 6e de la manche féminine de Coupe du monde de triathlon, dimanche à Tanger au Maroc. La course de format sprint (750 m natation, 20 km vélo et 5 km à pied) a été remporté par l'Allemande Lisa Tertsch, en 58:46.