Eredivisie - Le gardien du RKC Vaessen, réanimé sur le terrain, a passé "une bonne nuit" à l'hôpital

Vaessen, 28 ans, est resté inconscient après un choc avec Brian Bobbey et a dû être réanimé sur la pelouse. Il était à nouveau conscient lorsqu'il a été transporté à l'hôpital. La rencontre a été arrêtée définitivement à la 84e minute.

"Après notre mise à jour d'hier soir, nous pouvons annoncer que notre gardien Etienne Vaessen a passé une bonne nuit et qu'il poursuit son rétablissement", a indiqué le RKC dimanche dans un communiqué. "Pour l'instant, il est important qu'Etienne se rétablisse tranquillement dans les heures et les jours qui viennent. Nous vous demandons de lui donner, ainsi qu'à sa famille, du temps et du repos."

"Au nom de tous les membres du RKC Waalwijk, nous souhaitons beaucoup de courage à Etienne et à tous ceux qui l'entourent. Nous espérons le revoir bientôt au club", a conclu le communiqué.