Invasion de l'Ukraine - Londres songe à former des militaires ukrainiens en Ukraine-même

M. Shapps a déclaré au journal dominical 'The Sunday Telegraph' qu'il avait discuté avec les chefs de l'armée britannique de la possibilité de transférer "davantage de formations" en Ukraine. Il a également appelé les entreprises de défense britanniques à installer leur production dans le pays - comme le souhaite le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Le nouveau ministre - il a succédé fin août à Ben Wallace - s'est rendu vendredi au camp de Salisbury Plain (sud de l'Angleterre), où il a été informé des activités d'entraînement par le chef d'état-major, le général Sir Patrick Sanders, et d'autres hauts responsables.

"J'ai parlé de rapprocher éventuellement la formation et de l'introduire également en Ukraine", a déclaré M. Shapps.

"En particulier dans l'ouest du pays, je pense que l'opportunité est désormais d'apporter plus de choses dans le pays, et pas seulement des formations. Nous voyons BAE (le groupe britannique de défense et d'aérospatiale BAE Systems, NDLR), par exemple, se lancer dans la fabrication dans le pays", a-t-il ajouté.

"J'ai hâte de voir d'autres entreprises britanniques faire leur part en faisant la même chose", a poursuivi M. Schapps, qui s'est rendu à Kiev le 27 septembre.

Plus de 20.000 militaires ukrainiens ont reçu une formation au Royaume-Uni depuis début 2022, soit le début de l'invasion russe. Mais les membres de l'Otan alliés de Kiev ont jusqu'ici évité de mener des programmes de formation en Ukraine en raison du risque que leur personnel soit entraîné dans les combats avec l'armée russe.

Une partie de ces formations se déroule en Allemagne et en Pologne dans le cadre de la mission européenne de formation EUMAM.