ION Hockey League - Ses poursuivants accrochés, le Léopold accentue son avance en tête

Ses 4 plus proches poursuivants, pointés à 3 unités à l'entame de l'après-midi, ont tous perdus des plumes. Seule la Gantoise reste à 4 points à la suite de sa convaincante victoire 4-1 sur le Dragons.

Le Léopold n'a jamais été mis en difficulté à l'avenue Dupuich, menant 4-0 à la mi-temps face au Victory (Tom Boon 2x, Louis de Backer et Gaspard Baumgarten). Les Anversois eurent beau réduire la marque en fin de 3e quart-temps (Gregoire Scheppers), les hommes d'Agustin Corradini ont retrouvé le chemin des filets dans la dernière période, accentuant le score via Nicolas Poncelet et Tom Degroote.

Parmi ses plus proches poursuivants au classement, tant le Dragons, battu 4-1 à Gand, que l'Orée, qui a partagé 3-3 avec le Braxgata, et le Racing, auteur d'un nul (4-4) avec Uccle Sport, ont perdu des points. Des résultats qui font l'affaire des champions en titre gantois, qui se positionnent 2e avec 9 points, restant à 4 unités des Bruxellois (13 pts en 5 matchs).

Le quatuor formé par le Racing, l'Orée, le Braxgata et l'Herakles, vainqueur 2-3 au White Star, est désormais relégué à 5 points (8 pts). Après son partage 2-2 au Daring, le Waterloo Ducks suit dans la seconde partie du classement à égalité avec le Dragons (7e et 8e avec 7 pts), devant le Daring (5), Uccle Sport (5), le Victory (2) et le White Star (1).

Avec la participation du Léopold et du Watducks le week-end prochain au premier tour de l'EHL à Barcelone, seuls 5 rencontres sont programmées dimanche prochain pour la 6e journée, dont les intéressants Braxgata-Gantoise et Herakles-Racing.