L'Afghanistan ferme son ambassade en Inde

L'Inde ne reconnaît pas le gouvernement des talibans qui sont revenus au pouvoir en Afghanistan en 2021.

Elle avait autorisé l'ambassade afghane à poursuivre son activité sous l'égide de l'ambassadeur et de l'équipe nommés par l'ex-président afghan Ashraf Ghani, qui a fui le pays quand les troupes américaines se sont retirées.

Selon le communiqué de l'ambassade, il devenait de "plus en plus difficile" d'opérer notamment en raison de réductions de personnel et de ressources, dont le "manque de soutien suffisant en temps voulu pour le renouvellement des visas des diplomates".

L'annonce de la fermeture intervient après des déclarations selon lesquelles l'ambassadeur et d'autres hauts diplomates auraient quitté l'Inde ces derniers mois sur fond de conflit entre ceux restés à New Delhi.

Toujours dans le communiqué, l'ambassade "réfute catégoriquement toute affirmation non fondée concernant une querelle interne". Elle dément aussi que des diplomates se soient servi de la crise pour "chercher l'asile dans un pays tiers".

L'Inde va hériter du bâtiment, précise le document.