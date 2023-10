Le cinéaste Thierry Michel reçoit le prix 2022 de l'Académie royale de Belgique

Ce prix lui a été décerné "en reconnaissance pour l'ensemble de son œuvre cinématographique tant pour ses immenses qualités artistiques que pour son engagement sociétal, démontrant ainsi la place centrale de la création artistique dans notre société et le rôle essentiel de sensibilisation aux problèmes sociaux", a précisé l'Académie à l'occasion de sa séance de rentrée.

L'an dernier, l'Académie avait décerné son prix à l'historienne et opposante russe Irina Scherbakova, co-fondatrice de l'ONG Memorial, prix Nobel de la paix 2022. Elle avait été récompensée pour sa participation à la création de Memorial, qualifiée de "plus grande organisation de défense des droits humains en Russie post-soviétique".

Thierry Michel est le troisième cinéaste à recevoir cette distinction après le réalisateur, scénariste, producteur et écrivain français Bertrand Tavernier et la cinéaste, photographe et plasticienne française Agnès Varda.