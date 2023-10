Les Belges à l'étranger - Le Reims de Still enfonce Lyon dans la crise, Faes buteur avec Leicester, leader

Reims a ouvert le score juste avant la mi-temps avec un but du médian Marshall Munetsi (45e+1) et a fait le break en seconde période grâce à son capitaine, l'expérimenté défenseur Yunis Abdelhamid (71e). Pour Reims, les latéraux Thibault De Smet et Thomas Foket ont joué l'intégralité de la rencontre en défense. Les anciens de Pro League Teddy Teuma et Junya Ito ont aussi participé à la victoire, l'ailier Japonais donnant un assist sur le premier but.

Ce résultat permet à Reims d'enchaîner une deuxième victoire de rang et de se classer 2e avec 13 points, soit un de moins que le leader Monaco. La situation se complique encore pour Lyon, qui n'a pas gagné une fois en sept rencontres et est dernier avec deux points. Les Rhodaniens ont récemment changé d'entraîneur : c'est désormais l'ancien défenseur italien du club Fabio Grosso sur le banc.

En Championship, Leicester continue son très bon parcours. Relégués de Premier League, les Foxes sont leaders avec 24 points en neuf rencontres. Ils ont battu Blackburn (1-4) dimanche après-midi. Aligné dans l'axe de la défense, Wout Faes a disputé tout le match et a surtout ouvert le score dès la 4e minute de jeu. Jamie Vardy (28e), Kelechi Iheanacho (82e) et Kiernan Dewsbury-Hall (88e) ont également marqué pour Leicester.

En Serie A, Alexis Saelemaekers n'était pas sur la feuille de match de Bologne après son expulsion jeudi à Monza. Ses coéquipiers se sont tout de même imposés contre Empoli à domicile (3-0), avec un triplé de Riccardo Orsolini (21e, 66e, 90e+2).