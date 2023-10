Les Belges à l'étranger - Malgré un but d'Olivier Deman, le Werder Brême s'incline à Darmstadt

Darmstadt a très vite pris de l'avance dans cette rencontre avec Matthias Bader (5e) et Tim Skarke (25e) en première période, puis avec Marvin Mehlem (50e) et Tobias Kempe (62e) au retour des vestiaires.

Olivier Deman, arrivé cet été en Allemagne, a réduit l'écart et inscrit son premier but en championnat (70e). Milos Veljkovic a ensuite inscrit un deuxième but pour Brême (79e), pour l'honneur. Deman a reçu un carton jaune (90e+3) mais a joué tout le match, ce qui n'a pas été le cas de Senne Lynen. L'ancien de l'Union a été averti à la demi-heure de jeu et a été remplacé à la pause. Le Werder est 12e avec six points pris en autant de matches.

Aux Pays-Bas, deux Belges étaient alignés pour la victoire de l'Excelsior lors du derby de Rotterdam face au Sparta (2-1). Cisse Sandra au milieu et Siebe Horemans à droite de la défense ont disputé les 90 minutes d'un match où le Sparta avait pourtant ouvert le score (59e) via Jonathan de Guzman. Arthur Zagre (73e) a égalisé et Troy Parrott (90e+3) a donné l'avantage sur le fil aux siens.

Au classement, cette victoire permet à l'Excelsior de doubler son voisin et de prendre la 5e place avec 12 points, un de plus que le Sparta.