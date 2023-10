L'Indonésie lance lundi la première ligne de train à grande vitesse d'Asie du Sud-Est

Le train en question, baptisé "Whoosh", a été conçu pour embarquer plus de 600 personnes entre Jakarta et la grande ville de Bandung, au sud-est de la capitale, en trois quarts d'heure, soit environ deux heures de moins qu'auparavant.

Le président indonésien Joko Widodo a fait l'éloge du projet et l'inaugurera lundi, selon les médias locaux citant des représentants du gouvernement.

Cet investissement fait partie de l'initiative chinoise "La Ceinture et la Route", aussi appelée Nouvelles routes de la soie. Ce plan pharaonique doit permettre de développer, grâce à des fonds chinois, des routes, des ports, des chemins de fer et d'autres infrastructures hors de Chine.

Le train "Whoosh", co-construit par quatre compagnies nationales indonésiennes et China Railway International, peut filer jusqu'à 350 km/h et aura coûté à l'entreprise commune plus de 7 milliards de dollars (6,6 milliards d'euros).

Il devait coûter moins de 5 milliards de dollars (4,7 milliards d'euros) et être achevé en 2019 mais des retards de fabrication et la pandémie de Covid-19 ont fait gonfler la facture.

Les autorités ont déjà testé ce nouveau trajet de 142 kilomètres avant l'inauguration. Le Premier ministre chinois Li Qiang a notamment voyagé début septembre à bord de ce train avec le ministre indonésien Luhut Pandjaitan lors d'une visite à Jakarta.