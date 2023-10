Tour de Vendée - Arnaud Démare remporte sa première victoire sous ses nouvelles couleurs

Le Français Arnaud Démare a remporté le Tour de Vendée (1.1), course cycliste disputée sur 207,1 kilomètres entre Mouilleron-Saint-Germain et La Roche-sur-Yon, dimanche en France. Au sprint, la nouvelle recrue de l'équipe Arkéa Samsic a dominé ses compatriotes Paul Penhoët (Groupama-FDJ) et Sandy Dujardin (TotalEnergies). Peter Sagan, qui courait sa dernière course professionnelle, a terminé 9e.