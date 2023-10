WTA Pékin - Yanina Wickmayer éliminée en double après avoir manqué une balle de match

Wickmayer et Parks ont perdu leur premier service (2-0), mais ont débreaké dans la foulée. Deux breaks les ont lancées vers le gain du premier set. Dans le deuxième set, elles ont fait le break à 3-3, ce qui leur permettait, à 4-5, d'hériter d'une balle de match sur le service de leurs adversaires. Garcia et Mladenovic l'ont repoussée et sont revenues à 5-5 dans le jeu suivant. Le jeu décisif a tourné à l'avantage des Françaises. Dans le super tie break, Garcia et Mladenovic se sont rapidement envolées à 9/3, pouvant s'offrir le luxe de louper trois balles de match avant de conclure la partie.

Garcia et Mladenovic affronteront au deuxième tour soit l'Allemande Laura Siegemund et la Russe Vera Zvonareva, têtes de série N.8, soit la Japonaise Miyu Kato et l'Indonésienne Aldila Sutjiadi.

Elise Mertens, N.1 mondiale en double, et l'Australienne Storm Hunter sont exemptées de premier tour en tant que premières têtes de série.

En simple, Wickmayer (WTA 78) a été battue au deuxième et dernier tour des qualifications. Mertens (WTA 29) a été éliminée au premier tour du tableau principal.