Agression d'agents de la STIB à De Brouckère, la suspecte inculpée

Les trois employés de la STIB ont été transportés à l'hôpital pour y être soignés, et ont pu quitter l'hôpital le jour-même. Deux d'entre eux sont en incapacité de travail pendant respectivement cinq et trois jours, et le troisième agent de sécurité a quitté l'hôpital après être resté en observation quelques heures.

La suspecte a été interrogée et mise à la disposition du parquet de Bruxelles. Un juge d'instruction a été requis ainsi qu'une expertise psychiatrique de la suspecte. Le juge d'instruction a décidé de la placer sous-mandat d'arrêt et l'a inculpée du chef de coups et blessures volontaires ayant entrainé une incapacité de travail envers des agents des transports publics.