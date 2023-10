Algérie: le PDG du géant public des hydrocarbures Sonatrach limogé

"Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a nommé Rachid Hachichi au poste de PDG du groupe Sonatrach, en remplacement de Toufik Hakkar", a indiqué la télévision, sans préciser les raisons de cette décision.

M. Hakkar avait succédé en février 2020 à Kamel-Eddine Chikhi, limogé après moins de trois mois seulement à la tête de ce groupe détenu à 100% par l'Etat et crucial pour l'économie algérienne, qui en tire 60% de son budget et 95% de ses recettes à l'exportation.

Le nouveau PDG avait déjà dirigé le groupe pétrolier d'avril à novembre 2019, en remplaçant Abdelmoumen Ould Kaddour, limogé trois semaines après la chute de l'ex-président algérien Abdelaziz Bouteflika, poussé à la démission par un mouvement populaire de contestation inédit.

Il est le 13e dirigeant de la société publique des hydrocarbures depuis 1999, signe d'une instabilité chronique à la tête du groupe.

Sonatrach, géant qui regroupe les activités d'exploration, de production, de raffinage et de transport du pétrole et du gaz, a été secoué ces dernières années par une série de scandales financiers et de corruption qui ont fait l'objet d'enquêtes en Algérie et à l'étranger.

En novembre dernier, M. Ould Kaddour a été condamné à 15 ans de prison ferme pour corruption en lien avec le rachat d'une raffinerie en Italie.