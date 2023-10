Assises Namur - Francis Vandy a tiré sur ses victimes à bout touchant, selon l'expert en balistique

L'accusé a été reconnu coupable d'un meurtre et d'un assassinat et d'infractions à la loi sur les armes le 29 septembre 2022 et condamné à 25 ans de prison par la cour d'assises du Hainaut. Décision qui a été cassée par la Cour de cassation le 8 février 2023. Celle-ci a annulé la réponse du jury du Hainaut à la question de la préméditation de l'homicide commis sur Gabriel Ghelmegeanu, la seconde victime, estimant que la motivation adoptée ne justifiait pas la qualification retenue.