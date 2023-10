Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 entame octobre dans la morosité

AB InBev (51,05) abandonnait 2,78% tandis que Barco (17,83) et Umicore (21,76) étaient négatives de 2,99 et 3,07%, Solvay (103,00) se dépréciant de 1,76% alors que arGEN-X (467,00) et Galapagos (32,80) progressaient de 1,39 et 0,83%, UCB (77,84) de 0,39%.

KBC (58,20) valait 1,59% de moins que vendredi, D'Ieteren (156,80) reculant de 1,94%, GBL (69,92) et Proximus (7,68) de 0,91 et 0,21%.

Euronav (14,94) et Agfa-Gevaert (1,786) perdaient par ailleurs 2,8 et 2,4% alors que Atenor (11,70) et la BNB (462,00) chutaient de 2,9 et 2,3%, Unifiedpost (2,40) et Bpost (5,075) de 6,6 et 2,1%, DEME (101,00) et Shurgard (36,63) de 2,9 et 2,3%.

Immobel (28,50) et Xior (26,50) étaient également en baisse de 2,2% alors que Warehouses Estates (34,20) bondissait de 5,5% en compagnie de Iep Invest (5,70), positive de 4,6%, Sipef (54,20) gagnant 3%.

Mithra (1,272) et Onward Medical (3,96) plongeaient enfin de 9,4 et 7,5%, Biotalys (4,30) et MDxHealth (0,253) de 8,5 et 6,3%, Nyxoah (6,70) et Celyad (0,612) de 3,4% ; Biosenic (0,1075) reculant de 6,5% alors que Oxurion (0,0013) récupérait 8,3%.

Vers 16H30, l'euro s'inscrivait à 1,0510 USD, contre 1,0565 dans la matinée et 1,0575 vendredi. Le lingot d'or se négociait autour de 56.000 euros, en recul de 570 euros.