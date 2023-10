Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 et ses voisins européens ont rapidement viré au rouge

AB InBev (52,01) reculait de 0,9% en compagnie de Solvay (104,00) et UCB (76,72) qui perdaient 0,8 et 1%, arGEN-X (461,00) et Galapagos (32,69) s'appréciant par contre de 0,1 et 0,5%.

KBC (59,06) était négative de 0,1%, Barco (18,22) et Elia (91,75) reculant de 0,9%, D'Ieteren (159,00) et GBL (70,20) de 0,5% tandis que Melexis (82,05) et Sofina (192,50) s'appréciaient de 0,4%.

Euronav (14,97) perdait par ailleurs 2,5% alors que Orange Belgium (14,06) était positive de 2,3%, des gains de plus de 2% étant encore notés en Immobel (29,75), Intervest Offices (14,06), Vastned Retail (27,70), Warehouses Estates (33,20) et Sipef (53,80).

Biotalys (4,51) et Mithra (1,356) chutaient enfin de 4 et 3,4% alors que Biosenic (0,1185) et Oxurion (0,0014) regagnaient 3 et 16,7%.

L'euro s'inscrivait à 1,0565 USD dans la matinée de lundi, contre 1,0575 vendredi dernier vers 16H30. Le lingot d'or se négociait autour de 56.080 euros, en recul de 490 euros.