British Open snooker - Mark Wiliams gagne son 25e tournoi de ranking

Il remporte son 25e tournoi de ranking. Seuls Ronnie O'Sullivan (39), Stephen Hendry (36), John Higgins (31) et Steve Davis (28) ont fait mieux. Williams, 48 ans, avait déjà remporté le British Open en 1997 et 2021. Les deux finalistes gagnent une place au classement mondial. Williams est désormais neuvième et Selby quatrième. Ronnie O'Sullivan reste N.1 mondial, devant Luca Brecel et le Nord-Irlandais Mark Allen.

Résultat, au meilleur des 19:

Best of 19:

Mark Williams (PdG/9) - Mark Selby (Ang/4) 10-7

66-59, 131(110)-4, 100(55)-5, 30-102(58), 74(74)-39, 133(133)-0, 6-121(98), 0-79(73), 6-112(112), 66-1, 30-73, 97-51, 91-0, 36-82, 0-81(68), 69(69)-56, 59-54