Cedric Van der Elst sacré "Premier cuisinier" de Belgique 2024

Outre Cedric Van der Elst, qui participait pour la deuxième fois au concours, Flem Cnockaert, chef de "l'Hostellerie Lesco" à Wetteren, Kim De Vos, sous-chef du "Zuid 55" à Bruges, Nicolas Mylle, sous-chef du restaurant "Eykerhof" à Bornem et Corentin Lonnoy, chef du "Comptoir de l'eau Vive" à Erpent participaient à la finale et se disputaient le titre protégé de "Premier Cuisinier de Belgique". Chacun devait élaborer un menu imposé composé: en entrée de merlan, de crevettes, de pâtes fraîches - préparées sur place - et d'un légume de leur choix; en plat de cailles farcies et de ris de veau et enfin, d'un dessert composé de chocolat au lait, de noisettes, de pâte sablée et d'agrumes.